صحفيون فقدوا حياتهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني

أعادت حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة للأذهان قضية مقتل الصحفيين أثناء قيامهم بأداء واجبهم المهني.

حيث عرف العالم مقتل العديد من الصحفيين الذين كانوا يسلطون الضوء على الحقيقة ويغطون الأحداث الخطيرة التي تجري في العالم.

ومن خلال سطور هذا التقرير سنطلع على عدد من الصحفيين الذين قتلوا أثناء التغطية الحربية.

1- ماري كولفين: صحفية أمريكية عملت كمراسلة لصحيفة صنداي تايمز اللندنية لمدة 25 عاما، وعملت خلال مسيرتها في مناطق الحروب في 3 قارات.

فقدت إحدى عينيها في العام 2001 بقذيفة صاروخية للجيش الأمريكي، قبل أن تفقد حياتها في 22 فبراير 2012 أثناء تغطيتها حصار مدينة حمص السورية.

2- أوكسانا باولينا: صحفية روسية قتلت في كييف في 23 مارس 2022 بواسطة طائرة بدون طيار تحتوي على متفجرات، وذلك أثناء تصويرها الدمار الذي خلفته القوات الروسية.

3- جليدسون كارفالهو: مراسل إذاعي برازيلي اشتهر بانتقاد الحكومة والفساد السياسي في البرازيل، وقتل في 6 أغسطس 2015 على الهواء مباشرة بعدما أقدم شخصان على دخول المحطة أثناء تقديمه برنامجه بحجة وضع إعلان، قبل أن يطلقوا النار عليه.

4- جيمس فولي: صحفي ومراسل فيديو مستقل عمل في العراق وسوريا وليبيا، اختطف من شمال سوريا في 22 نوفمبر 2012، وأعلن تنظيم داعش مقتله في 19 أغسطس 2014.

5- مكسيم ليفين: صحفي أوكراني فقد في 13 مارس 2022 أثناء تغطيته وقائع الحرب الروسية الأوكرانية من على الخطوط الأمامية في العاصمة كييف، قبل أن تعلن الرئاسة الأوكرانية العثور على جثته في 1 أبريل.

6- برينت رينو: صحفي أمريكي قتل في 13 مارس 2022 بالقرب من نقطة تفتيش روسية في بلدة إيربينين بمنطقة خاركيف الأوكرانية.

7- ديفيد جيلكي: مصور ومترجم قتل في 5 يونيو 2015 في أفغانستان بقذائف صاروخية أطلقها مسلحو طالبان أثناء سفره على طريق بعيد في إقليم هلمند في أفغانستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا