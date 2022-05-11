وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تستعد لإستقبال وفد فني ثقافي مصري لإقامة عروض فنية مسرحية وغنائية بمدن الشرقية

بنغازي 11 مايو 2022 (وال)- عقد منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية أسامة بركة، اجتماعًا بمكتبه ضم المفوض العام لشركة الصفاء لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات ربيع الشربيني، ومندوب ديوان وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية أسامة الفاخري، ومدير إدارة المهرجانات والمناشط الثقافية خليل العريبي، ورئيس قسم العلاقات العامة، ومدير مكتب منسق الديوان.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة زيارة وفد فني ثقافي مصري؛ لإقامة عروض فنية مسرحية وغنائية بمدن المنطقة الشرقية، خلال الفترة القريبة القادمة، كما تناول النقاش الإجراءات والترتيبات لإستقبال الوفد الفني وإعداد برنامج حافل لهذه الزيارة الفنية الثقافية في بعض مدن المنطقة الشرقية، وذلك بعد عرض الخطة على إدارة المهرجانات والمعارض بالوزارة وأخذ الاذونات اللازمة لإقامتها.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية وعمق التعاون الثقافي والفني بين الشعبين الليبي والمصري، لما لهذان القطرين الشقيقين من روابط إجتماعية وثقافية وعادات وتقاليد مشتركة. (وال) ر ع/ ر ت

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