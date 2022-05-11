قوات الاحتلال الصهيوني تغتال الصحفية (شيرين أبوعاقلة ) أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين

نابلس 11 مايو 2022 (وال)- ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأربعاء، جريمة في حق صحفية فلسطينية؛ وذلك في سياق جرائمها البشعة التي ترتكبها يوميا تجاه ابناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت شبكة الجزيرة الإخبارية إن مراسلتها في الأراضي الفلسطينية ” شيرين أبو عاقلة ” اغتيلت صباح اليوم، بعدما أطلق عليها عساكر قوات الاحتلال الرصاص، وهي ترتدي السترة والخودة الوقائية للصحافيين أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين، مؤكدة أن ما أقدم عليه هؤلاء العساكر يعد جريمة بشعة واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها.

وأكد صحفيون متواجدون بالمكان وشهود عيان؛ إن إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال على “شيرين” كان متعمدا والرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية؛ أن عملية استهدف هذه الصحفية يعد جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت عليها قوات الاحتلال وبدم بارد على اغتيالها.

ودانت الشبكة “الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”، وحمّلت قوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة ” شيرين “. (وال)

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