المجلس الأعلى للدولة يُدين اغتيال الإعلامية الفلسطينية “شيرين أبوعاقلة” على يد قوات الاحتلال الصهيوني

طرابلس 11 مايو 2022 (وال)- أدان المجلس الأعلى للدولة بأشد العبارات؛ جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الإعلامية الفلسطينية “شيرين أبوعاقلة”، إثر استهدافها بالرصاص الحي أثناء تغطيتها للجرائم التي ترتكبها قواته بمخيم جنين.

وتقدم المجلس في بيان أصدره اليوم إلى السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وعائلة الإعلامية “شيرين أبوعاقلة”، بخالص التعازي والمواساة، مؤكدا بأن هذه الجريمة تجاوزت جميع القوانين والقيم والأخلاق والأعراف الدولية وفق نص البيان.

كما اعتبر المجلس اغتيال الإعلامية الفلسطينية “شيرين أبوعاقلة”، جريمة ضد الصحافة الحرة في جميع أنحاء العالم، ومحاولة منه لطمس حقيقته الوحشية والدموية، مطالبا المجتمع الدولي بمؤسساته كافة بإدانة ومحاسبة قيادات الاحتلال على هذه الجريمة البشعة. (وال)

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