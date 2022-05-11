ليبيا نيوز

الجمارك الليبية والتونسية يتفقان على تسهيل عبور المسافرين وتنظيم حركة التجارة بين البلدين.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 مايو 2022 م ( وال ) اختتمت بطرابلس يوم أمس  أعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية  برئاسة اللواء سليمان علي سالم، مدير عام مصلحة الجمارك و ” نجاة الجوادي ” المدير ة العامة الديوانة التونسية .

وتناول الاجتماع سبل تعزيز   روابط الأخوة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي بالتأكيد على متابعة الصادرات التونسية عن طريق البر  و منح تصاريح متعددة  المرات للسيارات الليبية داخل الاراضي التونسية، و متابعة إتفاقية التبادل الحر و التاكيد على التقيد بالنموذج المتفق عليه لقواعد المنشأ و تعميم شهادة المطابقة المعتمدة وفق إتفاقية الاعتراف المتبادل الذي يساعد على تقليص زمن بقاء البضائع في الحظيرة الجمركية.

 وجاء بموقع مصلحة الجمارك ” ان الجانبان اتفق على متابعة تنفيذ المنفذ الجمركي المشترك. وبرنامج تدريبي بالتنسيق مع كل من مدير عام معهد التدريب والدراسات الجمركية ومدير المدرسة الوطنية للديوانة التونسية.

 

 

 

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وكالة الأنباء الليبية

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