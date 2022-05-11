الجمارك الليبية والتونسية يتفقان على تسهيل عبور المسافرين وتنظيم حركة التجارة بين البلدين.

طرابلس 11 مايو 2022 م ( وال ) اختتمت بطرابلس يوم أمس أعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية برئاسة اللواء سليمان علي سالم، مدير عام مصلحة الجمارك و ” نجاة الجوادي ” المدير ة العامة الديوانة التونسية .

وتناول الاجتماع سبل تعزيز روابط الأخوة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي بالتأكيد على متابعة الصادرات التونسية عن طريق البر و منح تصاريح متعددة المرات للسيارات الليبية داخل الاراضي التونسية، و متابعة إتفاقية التبادل الحر و التاكيد على التقيد بالنموذج المتفق عليه لقواعد المنشأ و تعميم شهادة المطابقة المعتمدة وفق إتفاقية الاعتراف المتبادل الذي يساعد على تقليص زمن بقاء البضائع في الحظيرة الجمركية.

وجاء بموقع مصلحة الجمارك ” ان الجانبان اتفق على متابعة تنفيذ المنفذ الجمركي المشترك. وبرنامج تدريبي بالتنسيق مع كل من مدير عام معهد التدريب والدراسات الجمركية ومدير المدرسة الوطنية للديوانة التونسية.