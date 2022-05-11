مسلحون يقتلون 5 جنود مصريين في شمال سيناء

قال الجيش المصري إنه نفذ ضربات جوية رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحون، وأسفر عن مقتل 5 جنود مصريين -الأربعاء- في شمال سيناء، عندما فتح المسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية القريبة من الحدود المصرية مع قطاع غزة، فيما أصيب 4 جنود آخرين.

ويعد هذا الهجوم الدامي الثاني من نوعه على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء في أقل من أسبوع، ويأتي هجوم الأربعاء بعد مقتل ضابط و10 مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء قبل 4 أيام أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن هجوم الأربعاء يتزامن مع اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في القاهرة، حيث صرحت الرئاسة المصرية بأن الجانبين بحثا الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، و”هي مانح رئيسي للمساعدات العسكرية لمصر”- وفقاً لبيان الرئاسة.

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