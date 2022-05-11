الجرندي: تونس لن تكون منصة للهجرة غير القانونية

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أنه لا مجال لأن تكون تونس منصة للهجرة غير القانونية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها.

وجدد الجرندي خلال لقائه رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان، رفض تونس توظيف مسألة اعتصام المهاجرين من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل دائم في كنف ضمان أمن تونس ومصلحتها العليا طبقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة.

من جانبها أشارت حمدان إلى أن مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، في حين أن تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء، داعية إلى تقاسم الأعباء الإنسانية لمعالجة ملف المهاجرين المعتصمين في تونس.

وكان مهاجرون رفضوا فض اعتصام نظموه أمام مقر مفوضية اللاجئين بتونس للمطالبة بترحيلهم، رغم دعوتهم للتوجه إلى مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية من أجل تلقي الإحاطة والعناية الصحية اللازمة.

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