مدير جهاز الطب العسكري يثمن قرار الحكومة بإعادة تبعية مستشفى علي عمر عسكر إلى وزارة الدفاع.

طرابلس 11 مايو 2022 م (وال) – ثمن مدير عام جهاز الطب العسكري “إبراهيم صالح الرايس” قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن إعادة تبعية مستشفى “علي عمر عسكر” لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري إلى جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع، وإلغاء قرار سابق بنقل تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة.

وأشار “الرايس” – حسب الصفحة الرسمية للجهاز – إلى مساعي إعادة تهيئة المستشفى من قبل الجهاز، ما مكنه من القيام بدوره وتقديم خدماته بما توفر من إمكانات للمواطنين المدنيين والعسكريين، مشيداً بالعاملين بجهاز الطب العسكري، وما قاموا به من جهود مخلصة، أسفرت عن إعادة أجهزة تابعة للمستشفى تقدر قيمتها بملايين الدينارات، تم نهبها خلال الحرب الأخيرة.

ونفى مدير الجهاز ما وصفه بالشائعات المغرضة بأن تبعية المستشفى منذ تأسيسه كانت لوزارة الصحة قائلا إن الأرض التي أقيم عليها المستشفى والتي تقدر مساحتها بـ 23 هكتاراً، تعد من الأصول المخصصة للجيش الليبي، فضلاً عن أن المستشفى تم إنشاؤه وبناؤه من مخصصات الجيش الليبي، وتحت إشراف القوات الجوية.

وتعهد “الرايس” بالاهتمام بالمستشفى، واستكمال تجهيزه بما يضمن دخوله للعمل بكامل طاقته الخدمية، والارتقاء بخدماته الصحية المقدمة للمواطنين كافة “المدنيين منهم والعسكريين”، مضيفاً أنه اتخذ أولى قراراته باختيار الكفاءات القادرة على تسيير العمل بالمستشفى.

وكان مدير عام جهاز الطب العسكري الدكتور “إبراهيم صالح الرايس” قد أصدر أمس الثلاثاء قرارات بتكليف مدير عام لمستشفى “علي عمر عسكر” ومساعد للمدير، ومدير لإدارة الشؤون الطبية.

( وال)