الحويج يصدر تعليماته بتشكيل فريق لإعداد استراتيجية الامن الغذائي وآلية تنفيذها.

طرابلس 11 مايو 2022م( وال ) – اصدر وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” تعليماته بتشكيل فريق لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ” الحويج ” اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لبحث استراتيجية الامن الغذائي وآلية تنفيذها.

وناقش الاجتماع سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الامن الغذائي للمستهلك وفقا لما نشرته وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

كما استعراض الاجتماع خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

وتعنى استراتيجية الامن الغذائي بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية

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