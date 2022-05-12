بريطانيا تؤكد استعادة أوكرانيا بعض البلدات قرب خاركيف

أشارت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر إلى استعادة القوات الأوكرانية بعض البلدات والقرى التي سيطرت عليها روسيا شمالاً.

وقالت إن القوات الأوكرانية تشن هجوماً مضاداً شمالاً باتجاه مدينة خاركيف التي تعد ثاني أكبر البلاد، وأكدت استعادتها لبعض المدن والبلدات بالقرب من الحدود الروسية.

وأكدت أن التقارير الواردة من أوكرانيا سحب روسيا بعض وحداتها من المنطقة؛ تمهيدًا لإعادة نشرها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونتيس.

من جهة أخرى، أكدت أوكرانيا استعادتها قرية بيتومنيك الواقعة على الطريقة السريع شمال خاركيف، بعدما دفعت القوات الروسية في الشرق إلى التراجع.

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