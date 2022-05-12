المؤرخ العربي عبدالجليل التميمي سيزور جامعة بنغازي في يونيو المقبل

تونس 12 مايو 2022 (وال) ـ التقى رئيس قسم التاريخ الأستاذ ومستشار المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية “علام الفلاح” ـ أمس ـ بالمؤرخ العربي الكبير أستاذ التاريخ بالجامعات التونسية المتخصص في فترة التاريخ العثماني بالمنطقة العربية الأستاذ الدكتور “عبد الجليل التميمي” حيث كان اللقاء في العاصمة التونسية وتحديدا في مركز التميمي للأبحاث والمعلوماتية .

وخلال ـ هذا اللقاء ـ طرحت العديد من الموضوعات والحوارات المتعلقة بالتاريخ الليبي على إثرها تم الاتفاق على زيارة علمية سيقوم بها الأستاذ الدكتور “عبدالجليل التميمي” تخص قسم التاريخ في جامعة بنغازي وستكون الزيارة في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم لإلقاء محاضرتين بعنوان ( جبر الضرر للشعب الليبي خلال فترة الاحتلال التركي) و(الوثائق الليبية في الأرشيفات الأوروبية، أهميتها وموضوعاتها ).

وتطرق ” الفلاح ” خلال اللقاء، إلى موضوع التعاون بشأن اقتناء قسم التاريخ، ومركز المحفوظات لإصدارات مركز التميمي الخاصة بالتاريخ الليبي وبموضوعات المغرب العربي الكبير والحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط .

يذكر أن المركز الذي يترأسه “التميمي” يعد أهم المراكز العربية للدراسات الإسلامية. (وال ـ تونس) إم

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