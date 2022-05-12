كوريا الشمالية تعلن رسميا أول تفشٍ لكورونا

أعلنت كوريا الشمالية في 12 مايو الجاري عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقالت مصادر رسمية إن متحورًا فرعيًا من سلالة أوميكرون الشديدة العدوى انتشر في بيونغ يانغ.

وأشارت وسائل إعلامية كورية شمالية إلى وقوع أكبر حادث طارئ في البلاد مع وجود ثغرة في جبهة الحجر الصحي الطارئ، والتي حافظت عليها البلاد منذ بداية انتشار كورونا في العام 2020.

وأكدت التقارير الواردة من بيونغ يانغ إصابة العديد من الأشخاص بمتحور أوميكرون دون أن تكشف عن عدد الإصابات أو الوفيات.

يذكر أن هذا التقرير يأتي في وقت ترأس فيه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا لحزب العمال؛ من أجل بحث طرق التعامل مع أول حالة تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

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