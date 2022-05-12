ليبيا نيوز

كوريا الشمالية تعلن رسميا أول تفشٍ لكورونا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت كوريا الشمالية في 12 مايو الجاري عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقالت مصادر رسمية إن متحورًا فرعيًا من سلالة أوميكرون الشديدة العدوى انتشر في بيونغ يانغ.

وأشارت وسائل إعلامية كورية شمالية إلى وقوع أكبر حادث طارئ في البلاد مع وجود ثغرة في جبهة الحجر الصحي الطارئ، والتي حافظت عليها البلاد منذ بداية انتشار كورونا في العام 2020.

وأكدت التقارير الواردة من بيونغ يانغ إصابة العديد من الأشخاص بمتحور أوميكرون دون أن تكشف عن عدد الإصابات أو الوفيات.

يذكر أن هذا التقرير يأتي في وقت ترأس فيه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا لحزب العمال؛ من أجل بحث طرق التعامل مع أول حالة تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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