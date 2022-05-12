كوريا الشمالية تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا وتأمر بالإغلاق العام

سيئول 12 مايو2022 ( وال ) – أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس عن رصد أول حالة إصابة بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد في العاصمة بيونغ يانغ، فيما أمر زعيمها كيم جونغ أون بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المكتب السياسي في بيونغ يانغ عقد اجتماعاً بحضور الزعيم كيم جونغ-أون لمناقشة “حالة الطوارئ الأكثر خطورة” في البلاد في نظام مكافحة الفيروس.

وقالت السلطات الكورية الشمالية إن العينات التي تم جمعها من مرضى مصابين بالحمى يوم الأحد في بيونغ يانغ كانت مطابقة لعينات أوميكرون.

(وال )