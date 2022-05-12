جونسون: العلاقات مع بوتين لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقاء مع نظيرته السويدية ماجدالينا أندرسون، أن العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أبدا أن تعود إلى طبيعتها بعد حربه على أوكرانيا، التي غيرت بشكل جذري الهيكل الأمني الدولي.

وأشار متحدث باسم جونسون إلى أن الزعيمين ناقشا خلال الاجتماع موضوعات من بينها الأمن في أوروبا، وقضية انضمام السويد لحلف الناتو.

وفي هذا السياق، لفت وزير الدفاع السويدي إلى أن القدرات الدفاعية لمنطقة الشمال الأوروبي ستتعزز في حالة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بما يسمح بالتخطيط الدفاعي المشترك في إطار الحلف.

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