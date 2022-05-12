ليبيا نيوز

رئيس ديوان مجلس النواب يتابع سير العمل داخل جميع الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وسبل تطويرها .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق  12 مايو 2022.م ( وال ) –  تابع  رئيس ديوان مجلس النواب  ” عبدالله المصري الفضيل ” سير العمل داخل جميع  الإدارات والمكاتب التابعة للديوان  وسبل تطوريها .

  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء  ” عبدالله  الفضيل ” بمقر الديوان بمدينة طبرق حضره  مُدراء الإدارات والمكاتب بالديوان .

 وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب عبدالله بليحق فإن الاجتماع تناول سير العمل في جميع الإدارات والمكاتب بالديوان ، ومناقشة التقارير الدورية بخصوص سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب وخطط وبرامج تطوير العمل المستهدفة ومدى التزام جميع الإدارات والمكاتب بها ، بما يُحقق تطوير مستويات الأداء وكفاءة جميع موظفي الديوان .

….(وال ) …. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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