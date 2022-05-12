رئيس ديوان مجلس النواب يتابع سير العمل داخل جميع الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وسبل تطويرها .

طبرق 12 مايو 2022.م ( وال ) – تابع رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” سير العمل داخل جميع الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وسبل تطوريها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء ” عبدالله الفضيل ” بمقر الديوان بمدينة طبرق حضره مُدراء الإدارات والمكاتب بالديوان .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب عبدالله بليحق فإن الاجتماع تناول سير العمل في جميع الإدارات والمكاتب بالديوان ، ومناقشة التقارير الدورية بخصوص سير العمل بكافة الإدارات والمكاتب وخطط وبرامج تطوير العمل المستهدفة ومدى التزام جميع الإدارات والمكاتب بها ، بما يُحقق تطوير مستويات الأداء وكفاءة جميع موظفي الديوان .

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