ليبيا نيوز

غوتيريش يحذر من تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم، في ظل ما تشكله الحرب في أوكرانيا من تهديد مباشر للأمن الغذائي في تلك البلدان.

وأشار غوتيريش، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا ووزير خارجيته في فيينا، إلى أن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، مبديًا ثقته في حدوث مزيد من عمليات الإجلاء في المستقبل، لكنه قلل في الوقت ذاته من فرص عقد محادثات سلام في وقت قريب.

وعقب زيارة له إلى مولدوفا، حثّ غوتيريش الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم المالي لحكومتها لمواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين إليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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