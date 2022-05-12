غوتيريش يحذر من تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم، في ظل ما تشكله الحرب في أوكرانيا من تهديد مباشر للأمن الغذائي في تلك البلدان.

وأشار غوتيريش، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا ووزير خارجيته في فيينا، إلى أن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، مبديًا ثقته في حدوث مزيد من عمليات الإجلاء في المستقبل، لكنه قلل في الوقت ذاته من فرص عقد محادثات سلام في وقت قريب.

وعقب زيارة له إلى مولدوفا، حثّ غوتيريش الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم المالي لحكومتها لمواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين إليها.

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