قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف رعاة الأغنام والمزارعين في قطاع غزة.

غزة 12 مايو 2022 (وال) – استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع رعاة الأغنام والمزارعين شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق الوسطى، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والمزارعين شرق مدينة دير البلح، ومخيمي البريج والمغازي، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تتعمد بشكل يومي التنغيص على المزارعين ورعاة الأغنام على طول الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، عبر ملاحقتهم وإطلاق النار والغاز باتجاههم.

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