موسكو تتوعد بالرد في حال انضمام جارتها فنلندا لحلف الناتو

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انضمام فنلندا لحلف الناتو يُمثل تهديداً مباشراً لروسيا، موضحاً أن توسيع الأطلسي لا يجعل القارة الأوروبية أكثر استقراراً وأمناً.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين أنه “من غير الممكن ألا يثير هذا أسفنا ويُمثل مبرراً لردود متكافئة مماثلة من جانبنا”، فيما أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات انتقامية سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو طبيعة أخرى”، فيما تحدث مسؤولون روس -في وقت سابق- عن إجراءات محتملة بما في ذلك نشر صواريخ نووية عند بحر البلطيق.

وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا قد أعلنت -الخميس- أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون إبطاء، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها، في الوقت الذي يبدو فيه أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستحيل لتوسيع التحالف العسكري الغربي، وهو ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لمنع حدوثه.

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