ليبيا نيوز

وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع سبل صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 مايو 2022 م ( وال ) تابعت  وزيرة  الشؤون  الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ” عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد خلال لقائها اليوم مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والاولاد.

وتركز الحديث  حول صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة حيث يتم حاليا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتبدأ بعد ذلك عملية صرفها .

كما تطرق اللقاء إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الاولاد عن الاشهر السابقة فيما يتعلق بصرف منحة الذين قاموا بتعديل او اضافة أرقام حساباتهم وتمت الموافقة عليها من قبل المصارف على ان يتم صرفها خلال الأيام القادمة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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