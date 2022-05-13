قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن ;النواحي الاربع يشرع في تنفيذ حملة توعوية تهدف الى تحقيق السلامة المرورية.

قصر بن غشير 12 مايو 2022 م ( وال ) شرع قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن “النواحي الاربع” في تنفيذ حملة توعوية تهدف الى تحقيق السلامة المرورية وارشاد وتوعوية مستعملي الطريق العام وسائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية وعدم قيادة المركبات الالية بدون لوحات معدينة وعدم تعتيم الزجاج وترك مسافة الأمان المسموح بها قانونا.

وتشمل الحملة قيام الوحدات المرورية بفحص المركبات الآلية والتشديد على تسجيلها واستيفاء إجراءاتها القانونية، والتنبيه على أصحاب الشاحنات ومركبات النقل بالالتزام بالقوانين في نقل وشحن البظائع والمواد بالشكل الصحيح.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي نتيجة ارتفاع معدل الحوادث المرورية في المنطقة خلال الاسابيع الأخيرة وما سببته من أضرار في الأرواح والأموال.