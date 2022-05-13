وزيرا خارجية المغرب وتركيا يؤكدان اهمية استقرار ليبيا لسلام اوروبا وافريقيا .

الرباط 12 مايو 2022 م (وال) ــــ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أمس الأربعاء ، انهما بحثا الوضع في ليبيا التي تهم البلدين، وتطورات أخرى في المنطقة ، وذلك لأن (السلام والاستقرار والازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ، أمور لا غنى عنها لاستقرار مناطق البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا) .

وقد عقد الوزيران المغربي والتركي مؤتمرهما الصحفي المشترك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش”الإرهابي في مدينة مراكش المغربية”

وحضر الاجتماع الذي دعت اليه المغرب مندوبون عن 76 دولة، وممثلو عدة منظمات وكيانات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية “الإنتربول” وحلف الشمال الأطلسي “الناتو” ومجموعة دول الساحل والصحراء .

وأُسس التحالف الدولي لمكافحة “داعش” في سبتمبر 2014، ويضم 85 دولة ومنظمة دولية، بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا .

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