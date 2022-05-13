قطاع الصحة بلدية سرت يحيي اليوم العالمي للتمريض.

سرت 12 مايو 2022 م (وال) – أحيا العاملون بقطاع الصحة ببلدية سرت اليوم الخميس اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف الثاني عشر من شهر مايو من كل عام بحضور مسؤولي القطاع بالبلدية، وعناصر التمريض من عدة مراكز ووحدات صحية.

واكد مدير الصحة بسرت خلال الاحتفالية على أهمية دور التمريض في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وما يقوم به جهاز التمريض من جهود إنسانية في معالجة المصابين والمرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

كما شددت الكلمات على أهمية العمل الذي يقوم به عناصر التمريض في خدمة المرضى باعتبارهم من يعكس صورة مشرفة عن المرافق الصحية ، وجهودهم في تقديم الخدمات للمرضى بالمرافق الصحية بسرت رغم الظروف ونقص الإمكانيات والدعم.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية أنه تم على هامش الاحتفالية افتتاح قسم للأمومة والطفولة بالمركز الصحي الزعفران بسرت.

(وال)