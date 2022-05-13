عدد من الدبلوماسيين وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا يواصلون زياراتهم إلى معرض طرابلس الدولي

طرابلس 12 مايو 2022م( وال ) – يستمر توافد الدبلوماسيين الممثلين لعدد من البلدان العربية والأجنبية إلى معرض طرابلس الدولي للاطلاع على فعاليات المعرض في دورته الثامنة والأربعين.

حيث قام سفراء دولتي مالي وآرتيريا بزيارة المعرض رفقة رئيس مؤسسة مجلس اتحاد طرابلس الكبرى ” الصيد قدور حيت كان في استقبالهم مدير عام معرض طرابلس الدولي، وتجولوا في أروقة المعرض للتعرف على الأجنحة المحلية والدولية.

وأكد السفيران خلال جولتهم على أهمية هذه التظاهرات الاقتصادية في تعزيز العلاقات بين الدول على كافة الأصعدة، ودورها في التعريف بالإرث الثقافي والحضاري للشعوب كونها تعتبر نافذةً للاطلاع على النشاطات التجارية والثقافية بين دول العالم.

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