الرئيس الأمريكي يستضيف قادة رابطة (آسيان) بالبيت الأبيض.

واشنطن 13 مايو 200م ( وال ) – استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أمس الخميس قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بداية قمة خاصة بين الجانبين.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن “هذه القمة التاريخية التي تعقد لأول مرة في العاصمة الأمريكية واشنطن تأتي للتأكيد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) في ضمان الأمن والازدهار”.

وكشف البيان عن أن الولايات المتحدة ستفتح من خلال هذه القمة مع الرابطة حقبة جديدة من الشراكة تسترشد بالأهداف التكميلية لاستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ للولايات المتحدة ونظرة (آسيان) حول المنطقة.

واوضح البيان أن الرئيس بايدن سيعلن عن مبادرات من المتوقع أن تحشد المزيد من المليارات في التمويل الخاص الذي سيعزز العلاقات بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان) ويعزز أيضا القدرات لتحقيق الأهداف المشتركة

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