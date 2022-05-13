وزيرة الخارجية البريطانية تطالب بمزيد من الدعم لأوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس مجموعة الدول السبع لمواصلة الضغط على روسيا، من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت، لدى وصولها إلى اجتماع مجموعة الدول السبع المقرر عقده في 13 مايو الجاري في شمال ألمانيا: من المهم جدًا أن نستمر في الضغط على فلاديمير بوتين من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، وتوسيع نطاق العقوبات.

يُذكر أن الدول الغربية فرضت العديد من العقوبات على روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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