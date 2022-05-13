تعاون بريطاني أمريكي في مهام رحلات الفضاء التجارية المستقبلية.

لندن 13 مايو 2022 م ( وال ) – اتفقت بريطانيا وامريكا على التعاون في مهام رحلات الفضاء التجارية المستقبلية، وهو ما يعزز فرص الشركات في البلدين للعمل من الموانئ الفضائية في أي منهما.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم، وفقا لوكالة “رويترز”، إن الشراكة التي وقعها وزير النقل جرانت شابس ونظيره الأمريكي بيت بوتيجيج في واشنطن هذا الأسبوع ستجعل رحلات الفضاء أسهل وأقل تكلفة.

وأكدت أن التعاون يضع حجر الأساس لإقلاع الصواريخ ومناطيد الارتفاعات العالية والطائرات الفضائية من موانئ الفضاء في أنحاء المملكة المتحدة قريبا.

وتتضمن الشراكة التعاون بين البلدين في منح تراخيص عمليات إطلاق فضائية تجارية، وستتيح فوائد منها الأمن الدفاعي، وتحسين توقعات الطقس لدعم خدمات التلفزيون، وزيادة كفاءة النقل.

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