شخصيات رئاسية تنعي الشيخ خليفة بن زايد بكلمات مؤثرة

أعلنت الإمارات في 13 مايو الجاري وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد والذي يعد الرئيس الثاني لدولة الإمارات والـ 16 لإمارة أبو ظبي.

الرئيس الإماراتي المولود في 7 سبتمبر 1948 توفي عن عمرٍ يناهز 73 عامًا.

وفور إعلان خبر الوفاة قامت العديد من الشخصيات العالمية بنعي الرئيس الراحل، وتقديم التعازي لعائلته، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تغريدة على تويتر: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائداً من أغلى القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأشار إلى أنّ الرئيس الراحل قدم لبلاده الكثير حتى أصبحت أنموذجاً للعطاء.

كما نشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغريدة عبر من خلالها عن حزنه لرحيل الرئيس الإماراتي، وتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد وللشعب الإماراتي.

أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف؛ فقال: فقدنا برحيله قائدًا ورائدًا خليجيًا وعربيًا ودوليًا.

من جانبه، أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى الحداد وتنكيس الأعلام في بلاده حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، في حين نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشيخ خليفة وأشار إلى أنه كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفاة الشيخ خليفة بالفاجعة الألمية، وقدم تعازيه للشعب الإماراتي.

أما الرئيس العراقي برهم صالح؛ فعبرّ عن حزنه لوفاة الشيخ خليفة، وقال إنّه عرف بعطائه وحكمته.

كما أعلنت الرئاسة الموريتانية حداد وطني لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، في حين قررت الرئاسة اللبنانية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

كما قدم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التعازي لعائلة الشيخ خليفة، أما السفارة الأمريكية فقد قالت إن الشيخ خليفة كان صديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة، وقدمت تعازيها للشعب الإماراتي.

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