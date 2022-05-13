روسيا توقف إمدادات الغاز لألمانيا عبر بولندا

أعلنت موسكو، الخميس، أنها ستوقف تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الرئيسي المار عبر بولندا، بينما أكدت كييف أنها لن تعيد فتح خط أنابيب أغلقته هذا الأسبوع، ما لم تستعيد السيطرة على مناطق من مقاتلين انفصاليين موالين لروسيا.

أدت الخطوتان الأوكرانية والروسية مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وسط خلافات متصاعدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الطاقة الروسية، التي لا تزال أكبر مصدر تمويل لموسكو، وكذلك أكبر مصدر للطاقة في أوروبا.

من جانبها، اتهمت ألمانيا على لسان وزير اقتصادها روبرت هابيك، روسيا باستخدام الطاقة كـ”سلاح” بتخفيضها إمدادات الغاز كرد فعل انتقامي على العقوبات الأوروبية.

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