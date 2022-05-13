الصحة العالمية: وفيات كورونا تجاوزت المليوني شخص

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات جراء كوفيد19 في أوروبا التي كانت بؤرة الوباء تجاوز عتبة المليوني شخص.

وبينت الوكالة الأممية في بيان أنه تم تجاوز عتبة مروعة مع تخطي عدد الوفيات المؤكدة المسجلة في دول منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا المليوني شخص، ويذكر أن أوروبا تضم في منظمة الصحة العالمية 53 من الدول والمناطق العديد منها في آسيا الوسطى.

هذا وبعد أكثر من عامين على فرض التدابير الأولى خففت غالبية الدول الأوروبية القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد 19.

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