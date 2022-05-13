ليبيا نيوز

عدد اللاجئين يتخطى 6 ملايين منذ بدء حرب أوكرانيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الفارين من أوكرانيا، منذ بدء الحرب، تخطى ستة ملايين، عبر أكثر من نصفهم إلى بولندا، في أسوأ أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشارت المنظمة، في أحدث بياناتها، إلى أن الهجوم الروسي تسبب أيضا في نزوح جماعي ضخم، شمل أكثر من ثمانية ملايين نازح أوكراني داخل البلاد.

وفي سياق آخر، أعلنت كييف أنها تجري مفاوضات “صعبة” مع روسيا لإجلاء 38 مقاتلاً أصيبوا بجروح بالغة من مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول الذي تحاصره القوات الروسية، مقابل الإفراج عن أسرى روس.

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قناة 218 الليبية

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