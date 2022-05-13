عدد اللاجئين يتخطى 6 ملايين منذ بدء حرب أوكرانيا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد الفارين من أوكرانيا، منذ بدء الحرب، تخطى ستة ملايين، عبر أكثر من نصفهم إلى بولندا، في أسوأ أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأشارت المنظمة، في أحدث بياناتها، إلى أن الهجوم الروسي تسبب أيضا في نزوح جماعي ضخم، شمل أكثر من ثمانية ملايين نازح أوكراني داخل البلاد.

وفي سياق آخر، أعلنت كييف أنها تجري مفاوضات “صعبة” مع روسيا لإجلاء 38 مقاتلاً أصيبوا بجروح بالغة من مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول الذي تحاصره القوات الروسية، مقابل الإفراج عن أسرى روس.

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