المركز الوطني لمكافحة الامراض ومنظمة اليونيسيف ينظمان ورشة عمل مشتركة بعنوان ( التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعي ) .

غريان 13 مايو 2022م (وال) – نظم المركز الوطني لمكافحة الامراض ومنظمة اليونيسيف ورشة عمل مشتركة بعنوان ” التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعي ” بالتنسيق مع المجلس البلدي غريان.

وتأتي هذا الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 شخصية من النشطاء والإعلاميين الذين يمثلون المدينة ضمن سلسلة من ورش العمل الذي يشرف عليها مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الامراض .

وتهدف ا الورشة وفق المنظمين الى بناء القدرات الوطنية وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الاعلامية وبناء المهارات وكيفية التعامل مع الاخبار الكاذبه ، ودعم جهود الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد19) وغيرها من الجوائح والمخاطر وطريقة توصيل وتوعية المواطنين حول أهمية تقبل وآخذ اللقاح .

و قال ” امين الهاشمي ” مستشار لدى منظمة اليونيسيف الدولية وايضا مدرب معتمد لدى المنظمة لمراسل وكالة الانباء الليبية ( نحن اليوم صحبة المركز الوطني لمكافحة الامراض بمدينة غريان وفي ضيافة المجلس البلدي ، قمنا بتدريب لفيف من الإعلاميين والنشطاء وايضا الفاعلين بالمجتمع الذين يمثلون الرأي بالمدينة على رؤوس المؤسسات الرسمية وايضا هناك بعض المسؤولين من المجلس البلدي غريان ، حاولنا ان نتطرق الى مجموعة من الادوات التدربية المتعلقة بالتواصل أثناء الجوائح وعند المخاطر .

واعرب الهاشمي عن الامل في أن تكون هذه الدورات والورش العملية دفعة للمجتمع الليبي للأفضل وايضا الاقبال على التطعيمات من اجل مجتمع خالي من الاوبئة والفيروسات ) .

.. ( وال غريان ) ..