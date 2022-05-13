مجلس حقوق الإنسان يقرر فتح تحقيق حول جرائم حرب بأوكرانيا

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فتح تحقيق في مزاعم تتعلق بجرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية أثناء احتلالها محيط العاصمة كييف، لا سيما في بلدة بوتشا.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت؛ وجود أمثلة كثيرة على جرائم حرب محتملة، بما في ذلك القتل غير المشروع والإعدام دون محاكمة.

ودعا قرار المجلس موسكو إلى ضمان أن يكون للمنظمات الدولية “وصول فوري وبدون عوائق إلى الأشخاص الذين تم نقلهم من المناطق المتضررة من النزاع في أوكرانيا، والمعتقلين” في روسيا أو في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها.

وكلف المجلس المفوضة باشليه بإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول، التي باتت الآن تحت سيطرة القوات الروسية بشكل شبه كلي.

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