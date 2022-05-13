انتكاسة كبيرة للروس.. بعد طردهم من محيط خاركيف

تعرضت القوات الروسية لانتكاسة كبيرة أخرى ، بعد طردها على يد القوات الأوكرانية من محيط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، في أسرع تقدم لأوكرانيا منذ إرغام روسيا على الانسحاب من محيط العاصمة كييف قبل أكثر من شهر.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، في إفادة لها، أن “انسحاب القوات الروسية من منطقة خاركيف يعد اعترافا ضمنيا بعجز روسيا عن السيطرة على المدن الأوكرانية الرئيسية، حيث كانت تتوقع مقاومة محدودة من السكان”.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إلى أن الروس يعيدون تجميع صفوفهم “لمنع القوات الأوكرانية من الوصول لمسافة أبعد في محيط خاركيف.

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