رئيس المجلس الرئاسي يُوجه برقية تعزية في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

طرابلس 13 مايو 2022 (وال)- وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة، برقية تعزية في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء فيها :

“تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة”.

“وأمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة ، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، وإلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعزية والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعاً جميل الصبر والسلوان”. ( إنا لله وإنا اليه راجعون )

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