معدل البطالة في لبنان يرتفع ثلاثة أضعاف

كشف مسح أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة عن ارتفاع معدل البطالة بنحو ثلاثة أضعاف، وفق بيان إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية بعد دراسة بحثية شملت 5444 أسرة من مختلف المحافظات.

وسجل معدل البطالة ارتفاعاً من 11,4 % في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى “29,6 % في ديسمبر الماضي، فيما أشارت الدراسة إلى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال، موضحة أن “ما يقارب من ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل” مطلع العام.

وأوضحت الدراسة الحكومية أن العمالة غير المنظمة، والتي لا تغطيها نظم الحماية تمثل أكثر من ستين في المئة من مجموع العمالة في لبنان.

ويعيش لبنان على وقع وضع اقتصادي متردٍ وضعف في الإمكانيات، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

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