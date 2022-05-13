عقد ورشة عمل التحول الرقمي بمدينة طرابلب برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة هواوي العالمية للاتصالات .

طرابلس 13 مايو 2022 ( وال ) – انعقدت على مدى يومي الأربعاء والخميس ورشة العمل التي عقدت تحت شعار ” ورشة عمل التحول الرقمي ” برعاية وتنظيم من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة هواوي HUAWEI العالمية للاتصالات وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بفندق المهاري بطرابلس، وبحضور السيد محمد بشر مدير عام إدارة الحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط، والسيد الي شو فيتشو مدير أعمال الشركة بليبيا، والسيد سامح زريق مدير حساب النفط والغاز بالشركة، وعدد من مدراء الادارات والمختصين من الإدارات المختصة من المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة، ومن شركة هواوي، كما حضر افتتاح هذه الورشة سعادة السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين، وبعض من رؤساء وأعضاء لجان الإدارة بالشركات النفطية مثل الواحة والزويتينة وتقنية ليبيا ومعهد النفط الليبي ومصحة النفط والجوف.

وتهدف ورشة العمل الي إدخال أحدث التقنيات الرقمية في مجال صناعة النفط والغاز، بهدف تحقيق معدلات أداء أفضل ونتائج إيجابية في عمليات التنقيب والاستكشاف ومراقبة أداء الحقول النفطية بأحدث الأجهزة والمعدات، على اعتبار أن مستقبل صناعة النفط والغاز يعتمد بشكل اساسي على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد محمد بشر مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال فاعليات هذه الورشة على رؤية واستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في مجال تطوير تقنية المعلومات، والدور المطلوب في تطوير عمليات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، والعمل على ادخال تقنيات الحقول الذكية والتحول الرقمي، .

وأشار الى ان انعقاد هذه الورشة هو رسالة واضحة وصريحة لباقي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات بالتواجد داخل ليبيا والعمل عن قرب مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، من أجل تحقيق أهدافها الطموحة لتطوير قطاع النفط الليبي.

وقامت شركة هواوي العالمية للاتصالت خلال الورشة بعرض تقنياتها وتجربتها في التحول الرقمي مع بعض الشركات والمؤسسات النفطية في بعض الدول العربية.

( وال )