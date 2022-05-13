النمسا: اعتقال أفراد شبكة هربت آلاف اللاجئين من المجر

أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، الخميس، اعتقال 205 أشخاص مرتبطين بشبكة يعتقد أنها هربت عشرات آلاف السوريين، إضافة إلى مصادرة 80 عربة استخدمت في عمليات التهريب.

وأشارت الداخلية، في بيان لها، إلى أن عمليات الاعتقال جرت في وسط أوروبا وشرقها، إذ نفذت 92 منها في النمسا، والبقية في التشيك والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات خلصت إلى أن عدد من تم تهريبهم من المجر إلى النمسا، بلغ 36 ألفًا ومائة لاجئ، بينهم أطفال. تم نقل معظمهم إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا عبر مجموعات أخرى، وسط توقعات بأن الشبكة جمعت قرابة 160 مليون دولار، مما يجعلها أكبر عملية من نوعها في النمسا خلال السنوات القليلة الماضية.

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