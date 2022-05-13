ليبيا تُشارك في الإجتماع الوزاري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث في القاهرة

القاهرة 13 مايو 2022 (وال)- شارك وفد من المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية الخميس، في الإجتماع الوزاري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس الوفد الليبي السفير علي اللموشي، وعضوية المستشار حسين عبد الحميد سحيب، ومحمد البرتاعي، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمندوبية.

كما استعرض المشاركون في هذا الاجتماع الذي ضم وزراء وسفراء الدول العربية، وعدد من المنظمات الحكومية العربية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، بنود جدول الأعمال وإعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع الرابع لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وما سبقها من اجتماعات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال