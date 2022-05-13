ليبيا نيوز

خلال لقائها السائح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، يائيل لمبرت : جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم.

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس  13 مايو 2022 م ( وال ) –  شددت أمريكا على أحقية جميع الليبيين في انتخابات حرة لانتخاب قادتهم .

  جاء ذلك على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، يائيل لمبرت، خلال لقائها أمس الخميس بتونس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح بحضور السفير ” ريتشارد نورلاند”  لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية  .

      وحسب تغريدة نشرت على موقع السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتويتر  فقد جددت  ” لمبرت”  خلال لقائها مع السائح  «تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، وأنّ جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم».

       …( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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