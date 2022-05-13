خلال لقائها السائح مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، يائيل لمبرت : جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم.

طرابلس 13 مايو 2022 م ( وال ) – شددت أمريكا على أحقية جميع الليبيين في انتخابات حرة لانتخاب قادتهم .

جاء ذلك على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، يائيل لمبرت، خلال لقائها أمس الخميس بتونس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح بحضور السفير ” ريتشارد نورلاند” لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية .

وحسب تغريدة نشرت على موقع السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتويتر فقد جددت ” لمبرت” خلال لقائها مع السائح «تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، وأنّ جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرّة ونزيهة لانتخاب قادتهم».

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