مالي تصدر مذكرة استدعاء بحق وزير الخارجية الفرنسي

أصدرت السلطات في مالي مذكرة استدعاء بحق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونجله توماس، ليمثلا أمام العدالة في قضية “اعتداء على الممتلكات العامة” ومخالفات أخرى ضد دولة مالي، في مؤشر على أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة اللاعودة.

جاءت المذكرة القضائية، استنادًا إلى دعوى رفعتها في فبراير الماضي منظمة غير حكومية، تتهم لودريان بمخالفات تعود إلى العام 2015، وتتعلق بمنح عقد يمتد عشر سنوات لطباعة جوازات السفر المالية، لشركة “أوبيرثور تيكنولوجيز” المرتبطة بنجل الوزير لودريان، وذلك من دون الإعلان عن مناقصة عامة.

وفي المقابل، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أنه “حتى الآن، لم تصل أي شكوى إلى السفارة الفرنسية في باماكو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا