ليبيا نيوز

محتجون إيرانيون يضرمون النار في المتاجر بسبب ارتفاع سعر الخبز

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدى ارتفاع أسعار الخبز في إيران إلى اندلاع احتجاجات -الجمعة- أسفرت عن إضرام النار في بعض المتاجر، ما دفع الشرطة الإيرانية لاعتقال عشرات المتظاهرين الذين وصفتهم السلطات بالمحرضين- وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ووصلت الاحتجاجات إلى هذا المستوى بعد خفض الحكومة الدعم عن القمح المستورد، ما سبب في زيادة الأسعار 300 % لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الدقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الرسمي في إيران بلغ نحو 40 %، ويتجاوز 50 % في بعض التقديرات، فيما يعيش أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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