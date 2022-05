المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة

The post انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا