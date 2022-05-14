من هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟

ولد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة العين في 11 مارس عام 1961، وهو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أتم الشيخ محمد بن زايد سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبوظبي، حيث تدرج في المراحل الدراسية بمدارس الإمارات والمملكة المتحدة.

يمتلك الشيخ محمد خلفية عسكرية، إذ تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

وشغل مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى مناصب عليا عدة حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وشغل الشيخ محمد بن زايد عددًا من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية في الإمارات، ويعرف عنه بذله الكثير من الجهود في النهضة العمرانية والاقتصادية وتطور المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي .

ومنذ توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم؛ عمل على إقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالميا، والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي

عيّن الشيخ محمد وليا للعهد في أبوظبي في نوفمبر 2004، كما تولى في ديسمبر من العام نفسه رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، الذي يعد الجهة المختصة لوضع السياسة العامة للإمارة.

وقبل تقلده هذا المنصب؛ شغل منصب نائب ولي عهد أبوظبي، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما شغل عضوية عدد من المجالس من بينها المجلس الأعلى للبترول والذي يشرف على السياسات المرتبطة بمسائل النفط والطاقة.

ولم تقتصر جهود الشيخ محمد ومبادراته على الجانب المحلي في إمارة أبوظبي فقط، بل امتدت مبادراته لدعم التنمية في ربوع الإمارات، لتصل ثمار جهوده إلى كل المواطنين.

على الصعيد الدولي، عمل الشيخ محمد على نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، ومحاربة أفكار التطرف والتشدد وعمل على دعم قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية، سواء في أوكرانيا أو فلسطين أو اليمن، كما كان له الفضل الكبير في نزع فتيل الحرب بين إريتريا وإثيوبيا.

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