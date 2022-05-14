جامعة عمر المختار تنظم المؤتمر الطبي التعليمي الأول بمشاركة الكليات الطبية بالجامعة.

نبغازي 14 مايو 2022 م ( وال ) – تعتزم كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار ، إقامة المؤتمر الطبي التعليمي الأول بمشاركة الكليات الطبية بالجامعة ، خلال الفترة من ( 22 الى 23 من مايو الجاري بقاعة كلية الصيدلة ، وذلك سعيًا لإثراء العلم والمعرفة في الوسط الطبي في كافة التخصصات الطبية .

وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر ما يلي – المجالات العلمية في كافة التخصصات الطبية ، والرؤية المستقبلية للطب وطرق تحقيقها في الجبل الاخضر ، تحديات المهنة ودور الطلاب في تغير النظرة للطبيب خريج جامعة عمر المختار ، الرؤية لكية الطب والبحث العلمي وطرق التعليم والتعلم في المستقبل .

ويستهدف هذا المؤتمر طلبة السنوات المتقدمة وخريجي الكليات الطبية والطبية المساعدة .

كما سيتم نشر الأبحاث العلمية القيمة التي تتمخض عن المؤتمر العلمي ي مجلات علمية محكمة ومعتمدة من قبل الهيئة العلمية للبحث العلمي .

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