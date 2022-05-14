ليبيا نيوز

جامعة عمر المختار تنظم المؤتمر الطبي التعليمي الأول بمشاركة الكليات الطبية بالجامعة.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نبغازي 14 مايو 2022 م  ( وال ) –  تعتزم كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار ، إقامة المؤتمر الطبي التعليمي الأول بمشاركة الكليات الطبية بالجامعة ، خلال الفترة من ( 22 الى 23 من مايو الجاري بقاعة كلية الصيدلة ، وذلك سعيًا لإثراء العلم والمعرفة في الوسط الطبي في كافة التخصصات الطبية .

    وتشمل  المحاور الرئيسية للمؤتمر  ما يلي – المجالات العلمية  في كافة التخصصات الطبية  ،  والرؤية المستقبلية للطب  وطرق تحقيقها في الجبل الاخضر  ،  تحديات المهنة ودور الطلاب في تغير النظرة للطبيب  خريج جامعة عمر المختار  ، الرؤية لكية الطب والبحث العلمي  وطرق التعليم والتعلم في المستقبل .

 ويستهدف هذا المؤتمر طلبة السنوات المتقدمة وخريجي الكليات الطبية والطبية المساعدة .

 كما سيتم نشر الأبحاث العلمية القيمة  التي تتمخض عن المؤتمر العلمي  ي مجلات علمية محكمة ومعتمدة من قبل الهيئة العلمية للبحث العلمي .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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