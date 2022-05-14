أميركا تحث روسيا على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

في أرفع اتصال بين مسؤولين من البلدين منذ بدء الحرب، طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الروسي سيرغي شويغو بوقف “فوري” لإطلاق النار في أوكرانيا، وفق ما أعلنه البنتاغون.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أشار إلى حرص أوستن على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين، لكنه نوه بأن الاتصال لم يعالج أي مشكلة خطيرة أو يؤد إلى تغييرات مباشرة في ما يقوم به الروس أو يقولونه.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الاتصال جرى “بمبادرة من الجانب الأميركي”، مضيفة أن الوزيرين “ناقشا قضايا راهنة تتصل بالأمن الدولي بما فيها الوضع في أوكرانيا”.

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