المستشار الألماني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

خلال محادثة هاتفية استمرت 75 دقيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس مطالبته بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن شولتس دعا أيضًا إلى تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع، رافضًا الاتهامات الروسية بأن النازية منتشرة على نطاق واسع في أوكرانيا، بينما أشار الكرملين إلى أن بوتين أبلغ شولتس بانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي يرتكبها المقاتلون الأوكرانيون.

وحمّل شولتس، الذي بادر بالاتصال ببوتين بعد قطيعة لأسابيع أعقبت مذبحة بوتشا الأوكرانية، روسيا جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الضغط الذي تتعرض له الإمدادات الغذائية العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفيما كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضه إجراء محادثات مع نظيره الروسي، مشترطًا انسحابًا روسيًا من بلاده كنقطة بداية، فإن بوتين أبلغ المستشار الألماني أن التقدم في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع “تعرقله كييف بشكل أساسي”.

توقفت محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 29 مارس، وسط تحميل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الجمود، وبينما أشار كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إلى محادثات متواصلة تعقد عن بعد؛ فإن الرئيس الأوكراني شدد على رفض مقترحات نسبها إلى باريس، بضرورة تقديم تنازلات، من أجل التوصل لاتفاق سلام يسمح لبوتين بحفظ ماء الوجه، مؤكدا أن الانسحاب الروسي يجب أن يسبق الحديث عن أي شيء.

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