مقتل 5 بهجوم صاروخي إسرائيلي على ريف حماة

أسفر هجوم صاروخي إسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، عن مقتل خمسة، بينهم مدني وإصابة سبعة بينهم طفلة، وفق بيان عسكري نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأشار البيان العسكري إلى أن الهجوم انطلق من البحر غربي بانياس، مضيفًا أن الصواريخ تسببت باندلاع حرائق عدة في أحراج ريف مصياف، وخلفت أضرارا مادية جسيمة.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للنظام فيما لم يشر التلفزيون الرسمي ما إذا كانت المنطقة التي قصفت منطقة عسكرية.

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