ليبيا نيوز

لماذا ترفض المعارضة السريلانكية المشاركة في الحكومة الجديدة؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول يوم من تكليفه بتشكيل حكومة وحدة لتجنب انهيار اقتصادي وشيك، واجه رئيس الوزراء السريلانكي الجديد، رانيل ويكريميسينغه، تحديات كبيرة برفض نواب المعارضة الانضمام إلى فريقه، مطالبين بتنظيم انتخابات جديدة.

واعتبرت ثلاثة أحزاب معارضة أن تولي رانيل رئاسة الوزراء يفتقر إلى الشرعية، فيما أكد بعض النواب أن الناس لا يطلبون ألعابا وصفقات سياسية، إنما يريدون نظامًا جديدًا يصون مستقبلهم.

وتعيش سريلانكا أسوأ أزمة في تاريخها كدولة مستقلة بعد أشهر من نقص المواد الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي مما أجّج الغضب في الشارع، وأدى إلى خروج احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك