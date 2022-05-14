لماذا ترفض المعارضة السريلانكية المشاركة في الحكومة الجديدة؟

في أول يوم من تكليفه بتشكيل حكومة وحدة لتجنب انهيار اقتصادي وشيك، واجه رئيس الوزراء السريلانكي الجديد، رانيل ويكريميسينغه، تحديات كبيرة برفض نواب المعارضة الانضمام إلى فريقه، مطالبين بتنظيم انتخابات جديدة.

واعتبرت ثلاثة أحزاب معارضة أن تولي رانيل رئاسة الوزراء يفتقر إلى الشرعية، فيما أكد بعض النواب أن الناس لا يطلبون ألعابا وصفقات سياسية، إنما يريدون نظامًا جديدًا يصون مستقبلهم.

وتعيش سريلانكا أسوأ أزمة في تاريخها كدولة مستقلة بعد أشهر من نقص المواد الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي مما أجّج الغضب في الشارع، وأدى إلى خروج احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا