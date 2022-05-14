الخارجية الأميركية: التوصل لاتفاق مع طهران ما زال بعيدا

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإحياء محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، والتي توجت بزيارة المبعوث الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، لكنها أكدت أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيدًا.

ونوه متحدث باسم الخارجية بأن إبرام الاتفاق مرهون بتخلي طهران عن شروطها الخارجية، ورغبتها الفعلية بذلك.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن التقدم الذي تحقق خلال المحادثات بين مبعوثه والمسؤولين الإيرانيين هذا الأسبوع كافٍ لاستئناف المفاوضات بعد شهرين من وصولها إلى طريق مسدود.

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