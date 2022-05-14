الرئيس اللبناني يدعو اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات التشريعية

بيروت 14 مايو 2022 (وال) -دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون، اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية غدا.

وأكد الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع أن يعيش إلا بكل مكوناته، ومن حق الشعب اللبناني، وبلادنا لم تعد تتحمل كل أعباء اللجوء والنزوح، وكشفنا منظومة الفساد ويجب ألا نسمح بإعادة انتعاشها من جديد، مضيفا أن لبنان بلد منهوب وليس مفلسا، والأموال جرى تهريبها إلى الخارج، يحاولون تحميل نتيجة السرقات للبنانيين وتحميلي مسؤولية ما جرى.

مؤكدا أن مسؤولية رئيس الجمهورية ليست محاسبة الفاسدين وعلى القضاء تسميتهم، وقلت للنواب أن هناك قوانين يمكنها أن تحمي الناس وترد أموالهم، ولن أسمح بمس السيادة أو ببيعها في السوق السوداء”.(وال بيروت) س خ.

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